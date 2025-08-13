Ричмонд
МАК опроверг готовность итогов расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Самолет с 49-ю людьми на борту разбился 24 июля.

Источник: Аргументы и факты

Распространенная в Сети информация о том, что эксперты комитета подготовили предварительный отчет о катастрофе пассажирского Ан-24 в Приамурье, не соответствует действительности, заявил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Предварительный отчет еще готовится», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В комитете добавили, что подготовка отчета, как правило, занимает не менее месяца.

Ранее ряд Telegram-каналов, ссылаясь на предварительные данные МАК, сообщили, что якобы Ан-24 заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты из-за ошибки пилотов.

Напомним, 24 июля потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», направлявшийся из Благовещенска в Тынду, с 49 людьми на борту. Самолет упал в 16 километрах от города прибытия. Причиной трагедии, по версии следствия, могла стать техническая неисправность или ошибка пилотов.