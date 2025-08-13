Ричмонд
США разрешили РФ операции, запрещенные санкциями перед переговорами

США исключили из-под санкций до 20 августа все финансовые транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Это следует из опубликованной лицензии американского минфина.

США разрешили до 20 августа все финансовые операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций.

«Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены. Это продлится до 00:01 по восточному времени (07:01 мск) 20 августа 2025 года», — говорится в документе.

Президент России и президент США планируют провести встречу 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. Лидер Украины Зеленский не получил приглашения на предстоящие переговоры, что вызвало с его стороны негативную реакцию.

