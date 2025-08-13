Ричмонд
Глава МИД Британии попался на штраф за незаконную рыбалку с Вэнсом

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми может грозить штраф до 2500 фунтов стерлингов (примерно 3400 долларов) за рыбалку без лицензии на территории резиденции Шевенинг-Хаус, на которую он пришел вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщил телеканал Sky со ссылкой на представителя британского МИД.

Министр не стал скрывать свой проступок, когда понял, что нарушил закон.

По данным источника, Лэмми сам уведомил Агентство по охране окружающей среды о допущенном административном нарушении. «Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административным нарушением, связанным с отсутствием соответствующей лицензии на рыбалку на частном озере в рамках дипломатического визита в Шевенинг-Хаус на прошлой неделе», — заявил представитель МИД телеканалу.

В пятницу Лэмми пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса, находившегося в Великобритании с семьей в ходе частного визита, на совместную рыбалку в пруду при официальной резиденции главы МИД. Сам британский министр рыбы не поймал, а Вэнсу и его детям удалось поймать несколько карпов. После рыбалки стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Представитель британского ведомства отметил, что Лэмми самостоятельно уведомил надзорный орган, как только выяснил факт отсутствия лицензии. При этом не уточняется, имелась ли необходимая разрешительная документация у американского гостя.

