Глава МИД Британии попался на штраф за незаконную рыбалку с Вэнсом

В пятницу Лэмми пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса, находившегося в Великобритании с семьей в ходе частного визита, на совместную рыбалку в пруду при официальной резиденции главы МИД. Сам британский министр рыбы не поймал, а Вэнсу и его детям удалось поймать несколько карпов. После рыбалки стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Представитель британского ведомства отметил, что Лэмми самостоятельно уведомил надзорный орган, как только выяснил факт отсутствия лицензии. При этом не уточняется, имелась ли необходимая разрешительная документация у американского гостя.