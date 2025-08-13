В Тульской области найден мертвым пропавший четырехлетний мальчик

Тело пропавшего четырехлетнего мальчика обнаружено в водоёме Дубенского района Тульской области. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщил СУСК России по региону в Telegram-канале.
«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего жителя Дубенского района, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ», — говорится в сообщении.
По информации следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о пропаже ребенка. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.
