Росатом: ВСУ утром попытались обстрелять прилегающие к ЗАЭС объекты

ВСУ утром в среду, 13 августа, обстреляли промышленную зону вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявили в госкорпорации «Росатом». Там отметили, что украинские силы вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, прилегающим к станции.

Источник: Life.ru

«Сегодня с утра вооружённые силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС», — сообщили в «Росатоме».

Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Накануне аналогичный обстрел привёл к возгоранию сухой растительности у гидротехнических сооружений станции. Огонь удалось ликвидировать в 700 метрах от энергоблока. Как отметили в корпорации, пожарные МЧС тушили пламя под прицельными ударами украинских дронов, которые атаковали расчёты, пытаясь помешать тушению. Сотрудники работали с риском для жизни.