Росатом: ВСУ утром попытались обстрелять прилегающие к ЗАЭС объекты

Накануне аналогичный обстрел привёл к возгоранию сухой растительности у гидротехнических сооружений станции. Огонь удалось ликвидировать в 700 метрах от энергоблока. Как отметили в корпорации, пожарные МЧС тушили пламя под прицельными ударами украинских дронов, которые атаковали расчёты, пытаясь помешать тушению. Сотрудники работали с риском для жизни.