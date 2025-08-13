В Пакистане мужчина нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

В Пакистане крокодил напал на женщину, которая стирала белье в канале. Об этом сообщило новостное агентство Pakistan Observer.
Инцидент произошел у канала Нара, расположенного недалеко от населенного пункта Суккур. Огромный крокодил схватил женщину за ногу и попытался затащить ее вглубь.
Муж пострадавшей бросился ей на помощь. Нырнув в канал, он смог освободить супругу из челюстей рептилии и вытащил ее на сушу.
Женщина получила серьезные повреждения и потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Мексике крокодил съел упавшего с моста подростка.