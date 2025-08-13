В Слониме горела поликлиника

Сегодня в 18.17 спасателям поступило сообщение о загорании в подвальном помещении поликлиники на территории центральной районной больницы на улице Войкова. На момент пожара в поликлинике находились девять человек, которые покинули здание самостоятельно. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.