В Слониме горела поликлиника

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС ликвидировали пожар в поликлинике в Слониме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 18.17 спасателям поступило сообщение о загорании в подвальном помещении поликлиники на территории центральной районной больницы на улице Войкова. На момент пожара в поликлинике находились девять человек, которые покинули здание самостоятельно. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

Огнем повреждено электрооборудование в подвальном помещении, закопчены стены. Причина случившегося устанавливается. -0-