ABC: полицейские в Вашингтоне арестовали 43 человека за ночь

Ранее Трамп направил в город нацгвардию США для восстановления правопорядка.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне правоохранители провели массовые аресты в рамках борьбы с преступностью, инициированной американским лидером Дональдом Трампом, передает телеканал ABC, ссылаясь на сотрудника Белого дома.

По его данным, в городе патрулирование проводили свыше 1450 федеральных правоохранителей и бойцов нацгвардии, включая 750 сотрудников полицейского управления округа Колумбия. В Белом доме рассказали, что в результате за ночь стражи правопорядка арестовали 43 человека.

Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, президент заявил, что планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона. Мэр города Мюриэль Боузер заявила, что решение Трампа направить в город национальную гвардию является беспрецедентным, она подчеркнула, что будет с этим бороться.

