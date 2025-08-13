ABC: полицейские в Вашингтоне арестовали 43 человека за ночь

В Вашингтоне правоохранители провели массовые аресты в рамках борьбы с преступностью, инициированной американским лидером Дональдом Трампом, передает телеканал ABC, ссылаясь на сотрудника Белого дома.
По его данным, в городе патрулирование проводили свыше 1450 федеральных правоохранителей и бойцов нацгвардии, включая 750 сотрудников полицейского управления округа Колумбия. В Белом доме рассказали, что в результате за ночь стражи правопорядка арестовали 43 человека.
Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, президент заявил, что планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона. Мэр города Мюриэль Боузер заявила, что решение Трампа направить в город национальную гвардию является беспрецедентным, она подчеркнула, что будет с этим бороться.