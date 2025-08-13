ABC: полицейские в Вашингтоне арестовали 43 человека за ночь

Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, президент заявил, что планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона. Мэр города Мюриэль Боузер заявила, что решение Трампа направить в город национальную гвардию является беспрецедентным, она подчеркнула, что будет с этим бороться.