Зеленский общался с представителями западных стран по видеосвязи.
Украинский лидер Владимир Зеленский показал кадры с созвона с союзниками Киева, выйдя с ними в эфир в паре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Онлайн-встречу с европейскими лидерами он провел в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщается в официальном канале Зеленского в соцсетях.
«Провели полезный и позитивный разговор с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Обсудили ключевые вещи», — написал Зеленский в своем telegram-канале Zelenskiy/Official.
На кадрах, которые он опубликовал, можно увидеть лидера Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других персон. Однако самого Трампа на кадрах, опубликованных Зеленским, нет.
Вести созвон с лидерами западных стран Зеленскому помогал Фридрих МерцФото: telegram-канал Владимира Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский уже сообщал о серии телефонных переговоров с лидерами Германии, Франции, Италии и США, а также с генеральным секретарем НАТО и президентом Финляндии, в ходе которых обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Переговоры проходят на фоне подготовки к саммиту президентов России и США, а также слухов о потенциальном приглашении Зеленского к участию во встрече, которые пока не были подтверждены российской стороной.