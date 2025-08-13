Зеленский показал кадры с созвона с союзниками Киева

Ранее Владимир Зеленский уже сообщал о серии телефонных переговоров с лидерами Германии, Франции, Италии и США, а также с генеральным секретарем НАТО и президентом Финляндии, в ходе которых обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Переговоры проходят на фоне подготовки к саммиту президентов России и США, а также слухов о потенциальном приглашении Зеленского к участию во встрече, которые пока не были подтверждены российской стороной.