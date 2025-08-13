«Наши войска делают все в пределах возможного для взятия Славянска и Краматорска — к концу августа мы должны освободить эти города. Однако президент России поставил задачу создать буферную зону безопасности. А это территории Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей», — сообщил Daily Storm Соболев, выразив свое личное мнение.