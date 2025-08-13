По мнению депутата Соболева, армия РФ продолжит наступление вплоть до Одессы.
Российская армия выбьет ВСУ из Славянска и Краматорска до конца августа, а затем продолжит наступление вплоть до Одессы. Об этом заявил генерал и депутат Госдумы Виктор Соболев.
«Наши войска делают все в пределах возможного для взятия Славянска и Краматорска — к концу августа мы должны освободить эти города. Однако президент России поставил задачу создать буферную зону безопасности. А это территории Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей», — сообщил Daily Storm Соболев, выразив свое личное мнение.
В Пентагоне ранее забили тревогу из-за окружения ВСУ в Красноармейске (Покровске), оказались под угрозой окружения российскими силами. Армия РФ располагает техническим превосходством над украинской армией, что осложняет для Киева удержание ключевых населенных пунктов. При этом Покровск для ВСУ является одним из важнейших транспортных и логистических узлов украинской группировки «Хортица» на Донбассе.