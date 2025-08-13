Ричмонд
Два мирных жителя пострадали в Белгородском районе в результате атак ВСУ

В результате атак вооружённых формирований Украины в Белгородском районе ранены два мирных жителя. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, инциденты произошли в сёлах Нечаевка и Болдыревка.

Источник: Life.ru

По информации Гладкова, в Нечаевке украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в результате чего пострадал водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением ноги экстренная бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 в Белгороде. Транспортное средство также получило повреждения. Кроме того, в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Болдыревка пострадала женщина, которая обратилась за медицинской помощью. У неё диагностировали баротравму.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ ударили HIMARS по Брянской области. В результате атаки начался пожар и пострадал один из пожарных.