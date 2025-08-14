В Москве раскрыли преступление 48-летней давности

Ранее в СК сообщали, что, по данным следствия, 28 мая 1977 года фигурант, находясь в лесопарке, расположенном на Иваньковском шоссе на северо-западе Москвы, изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся. На первоначальном этапе следствия причастность фигуранта подтвердить было невозможно, так как в силу своего возраста девочка не могла опознать злоумышленника. Также было установлено, что обвиняемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.
«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 117 УК РСФСР (изнасилование малолетней)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в Telegram-канале ведомства.