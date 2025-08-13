Дело по факту гибели четырехлетнего мальчика возбудили в Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
— По данным следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о безвестном исчезновении ребенка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни обнаружено в водоёме в Дубенском районе, — говорится в сообщении.
Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.
