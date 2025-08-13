Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело по факту гибели четырехлетнего мальчика возбудили в Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

— По данным следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о безвестном исчезновении ребенка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни обнаружено в водоёме в Дубенском районе, — говорится в сообщении.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.

В районе Вешняки в Москве 3 августа произошла трагедия, унесшая жизнь подростка. Несовершеннолетний пришел на пруд вместе со знакомым, чтобы искупаться. В один из моментов подросток ушел под воду и не смог выплыть.