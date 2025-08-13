Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области

В Дубенском районе Тульской области трагически погиб четырёхлетний мальчик. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону 13 августа, тело ребёнка было обнаружено в местном водоёме после поступившего в этот же день сообщения о его исчезновении.

Источник: Life.ru

Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.

Ранее в США девочку, похищенную матерью, удалось найти спустя три года. Всё началось с того, что кто-то заметил её лицо в окне одного из домов. Это стало сигналом для спецслужб, которые незамедлительно организовали специальную операцию и провели штурм.