Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области

Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.
Ранее в США девочку, похищенную матерью, удалось найти спустя три года. Всё началось с того, что кто-то заметил её лицо в окне одного из домов. Это стало сигналом для спецслужб, которые незамедлительно организовали специальную операцию и провели штурм.