27 ударов и провал в памяти: женщина на Урале не помнит, за что зарезала отца

«Что именно послужило причиной конфликта, подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения. Но ярость была сильна, в итоге ее отец получил не менее 27 ножевых ранений и от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.