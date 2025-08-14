27 ударов и провал в памяти: женщина на Урале не помнит, за что зарезала отца

Женщина на Урале нанесла своему отцу 27 ножевых ранений, однако не может вспомнить мотивов преступления, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.
Уточняется, что подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Что именно послужило причиной конфликта, подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения. Но ярость была сильна, в итоге ее отец получил не менее 27 ножевых ранений и от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.
Ранее «КП» — Якутия" писал, что в Якутске 36-летняя местная жительниц напала с ножом на мужчину в пылу ссоры. Сообщается, что оба тогда находились в состоянии алкогольного опьянения.
Позднее стало известно, что в Оренбургской области осудили 32-летнюю местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения нанесла подруге удар ножом в живот.