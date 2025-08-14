Ричмонд
Главный русофоб в США побоялся лично встретиться с Путиным

Грэм заявил, что боится ехать на встречу Путина и Трампа.

«Нет, я не поеду. Я боюсь, что Путин заберет меня с собой в РФ», — заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома. Так он ответил на вопрос, будет ли он сопровождать Трампа на саммите как соратник по партии.

Русофоб Грэм* ранее позволил себе неуважительные слова в адрес Путина после угроз Трампа. Он предложил президенту России обратиться к высшему лидеру Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, какие последствия могут наступить, если не выполнить ультиматум президента США по прекращению боевых действий на Украине в течение 50 дней.

Грэм также известен как автор законопроекта жесткий санкций против торговых партнеров России. Сенатор безуспешно предлагал введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Сенатор также призывал изъять замороженные российские активы в пользу Украины, тогда как европейские страны ограничиваются передачей лишь процентов с этих средств.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

