Грэм также известен как автор законопроекта жесткий санкций против торговых партнеров России. Сенатор безуспешно предлагал введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Сенатор также призывал изъять замороженные российские активы в пользу Украины, тогда как европейские страны ограничиваются передачей лишь процентов с этих средств.