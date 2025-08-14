После скандала с концертом Коржа в Польше задержан украинец за бандеровский флаг

Власти Польши считают, что задержанного подростка завербовали иностранные спецслужбы.
Польские спецслужбы задержали 17-летнего гражданина Украины за размещение запрещенной бандеровской символики на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и селе Домостава. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.
«По данным сотрудников, он размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию», — написал Добжиньский социальной сети X. Он уточнил, что подросток причастен, в частности, к осквернению памятника жертвам Волынской резни в Домоставе: на монументе появилась надпись «Слава УПА**» и изображение запрещенного флага.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал инцидент, заявив на пресс-конференции, что задержанный мог быть завербован иностранными спецслужбами. По его словам, подобные случаи не являются единичными.
Ранее в Польше вспыхнул скандал, связанный с украинской символикой, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. На варшавском стадионе PGE Narodowy в зрительном зале был замечен флаг Организации украинских националистов (ОУН)* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА)** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Это вызвало широкий общественный резонанс в польских СМИ и соцсетях. Также власти страны возлагают на ОУН-УПА ответственность за Волынскую резню в 1943 году.
*ОУН — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
**УПА — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.