После скандала с концертом Коржа в Польше задержан украинец за бандеровский флаг

«По данным сотрудников, он размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию», — написал Добжиньский социальной сети X. Он уточнил, что подросток причастен, в частности, к осквернению памятника жертвам Волынской резни в Домоставе: на монументе появилась надпись «Слава УПА**» и изображение запрещенного флага.