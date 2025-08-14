Ричмонд
Мужчина нырнул в воду и вырвал свою жену из пасти крокодила

В районе города Суккур в Пакистане крупный крокодил атаковал женщину, которая стирала одежду у берега канала Нара, сообщает Pakistan Observer.

Рептилия схватила пострадавшую за ногу и попыталась затянуть в воду. На крики женщины прибежал ее муж, который без колебаний нырнул в канал и вытащил супругу из пасти хищника.

Женщина получила серьезные травмы и была без сознания. Ее срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за ее жизнь.

Этот инцидент вновь напоминает о рисках, связанных с близостью к водоемам, населенным опасными животными, и подчеркивает важность осторожности при выполнении бытовых дел на природе.

Ранее в Австралии крокодил съел пожилого рыбака.