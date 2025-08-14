В пригороде Парижа напали на известного итальянского шеф-повара со звездой «Мишлен»

В департаменте Ивелин неподалеку от Парижа неизвестные напали на итальянского шеф-повара Симоне Занони, который работает в ресторане с мишленовской звездой, и похитили у него швейцарские часы стоимостью 150 тысяч евро, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, двое преступников на мотоцикле проследовали за поваром до его дома, где напали на него и нанесли несколько ударов ногами в область ребер. Несмотря на попытки сопротивления, злоумышленникам удалось завладеть ценным аксессуаром.
Пострадавший обратился в комиссариат Версаля, где началось расследование инцидента. Однако Занони не смог опознать нападавших, а его жилище не оборудовано камерами видеонаблюдения, что затрудняет работу следствия.
Стоит отметить, что это уже не первый случай нападения на шеф-повара: в 2022 году четверо вооруженных мужчин в масках ограбили его дом, угрожая холодным оружием его супруге.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм лишилась денег и документов в результате ограбления.