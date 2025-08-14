В пригороде Парижа напали на известного итальянского шеф-повара со звездой «Мишлен»

В департаменте Ивелин неподалеку от Парижа неизвестные напали на итальянского шеф-повара Симоне Занони, который работает в ресторане с мишленовской звездой, и похитили у него швейцарские часы стоимостью 150 тысяч евро, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на полицию.