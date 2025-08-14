На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевская Сопка

Вулкан начал извергаться еще в апреле 2025 года. Однако после землетрясения, которое произошло 30 июля, его активность заметно увеличилась. Пепловые выбросы происходили на полуострове чуть ли не каждый день, а в соседних от вулкана поселках и вовсе наблюдался пеплопад. Подчеркнем, что в Усть-Камчатском округе действует режим повышенной готовности.