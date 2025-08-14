Ричмонд
На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевская Сопка

Пепловые выбросы происходили на полуострове чуть ли не каждый день.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке завершено извержение вулкана Ключевская Сопка. Как ТАСС заявили ученые из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, за время последней активности в кратере исполина вырос шлаковый конус.

«Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус», — подчеркнули спикеры в беседе с агентством.

Вулкан начал извергаться еще в апреле 2025 года. Однако после землетрясения, которое произошло 30 июля, его активность заметно увеличилась. Пепловые выбросы происходили на полуострове чуть ли не каждый день, а в соседних от вулкана поселках и вовсе наблюдался пеплопад. Подчеркнем, что в Усть-Камчатском округе действует режим повышенной готовности.

Как KP.RU писал ранее, Ключевская Сопка, один из самых активных вулканов мира, вновь напомнила о своей мощи. Утром 12 августа произошел мощный выброс пепла на высоту до 10 000 метров. Поздним вечером ситуация повторилась. Извержению предшествовали мощные подземные толчки.