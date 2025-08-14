РАН: Извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось

«За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус», — говорится в Telegram-канале ИВиС.
Учёные зафиксировали завершение активной фазы 13 августа. Извержение продолжалось несколько недель.
Ранее Life.ru сообщал, что облако пепла после мощного извержения Ключевского вулкана достигло территории Аляски и вызвало серьёзные сбои в авиасообщении. Особенно пострадали рейсы в города Ном и Коцебу. Воздушное пространство там оказалось покрыто плотным слоем пепла.
