Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РАН: Извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось

Стратовулкан Ключевской на Камчатке прекратил извергаться. После этого процесса в кратере образовался новый шлаковый конус. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: Life.ru

«За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус», — говорится в Telegram-канале ИВиС.

Учёные зафиксировали завершение активной фазы 13 августа. Извержение продолжалось несколько недель.

Ранее Life.ru сообщал, что облако пепла после мощного извержения Ключевского вулкана достигло территории Аляски и вызвало серьёзные сбои в авиасообщении. Особенно пострадали рейсы в города Ном и Коцебу. Воздушное пространство там оказалось покрыто плотным слоем пепла.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше