Трагедия в Фрисландии: воздушный шар жестко приземлился с жертвами и пострадавшими

Инцидент случился около 21:00 по местному времени недалеко от деревни Де-Хеве, на открытом поле. По данным Королевской ассоциации воздухоплавания Нидерландов, сильный порыв ветра во время захода на посадку вызвал резкое падение шара, из-за чего корзина стала подпрыгивать и пятеро пассажиров выпали наружу. Пострадавших оперативно госпитализировали.