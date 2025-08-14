Трагедия в Фрисландии: воздушный шар жестко приземлился с жертвами и пострадавшими

В провинции Фрисландия в Нидерландах произошла аварийная посадка воздушного шара, которая привела к гибели одного человека и травмам у шести других. Об этом сообщили региональные экстренные службы, передает телеканал NOS.
Инцидент случился около 21:00 по местному времени недалеко от деревни Де-Хеве, на открытом поле. По данным Королевской ассоциации воздухоплавания Нидерландов, сильный порыв ветра во время захода на посадку вызвал резкое падение шара, из-за чего корзина стала подпрыгивать и пятеро пассажиров выпали наружу. Пострадавших оперативно госпитализировали.
Всего на борту воздушного шара находились 34 человека. На место происшествия прибыли две санитарные вертолеты, 14 машин скорой помощи, мобильная медицинская бригада и спасатели Красного Креста. Расследование причин аварии ведет авиационная полиция.
