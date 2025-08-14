В ходе протестов в Сербии пострадали свыше 70 человек

Глава МВД Ивица Дачич сообщил ранее, что при беспорядках в Нови-Саде и других городах страны в ночь на четверг пострадали не менее шести полицейских и множество граждан.
«Свыше 60 граждан пострадали, насчитали 64 пострадавших в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала “скорая помощь”, буквально пять минут назад», — сказал Вучич на брифинге в МВД.
Глава государства добавил, что число полицейских будет увеличено, что навести порядок.
По его данным, во всей Сербии протестующих было немного, в Белграде с пригородами на улицы вышли 3 084 демонстранта, в Нови-Саде — 1695 человек.
«Пострадали 16 полицейских, из них двое получили серьезные травмы, оба в Белграде», — уточнил Вучич.
Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа по делу об обрушении навеса 12 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия «Инфраструктура железных дорог» Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Портал издания «Вечере новости» вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции «попыткой госпереворота по приказу европейцев». Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в «гестаповских» методах допросов должностных лиц.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и еще 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.