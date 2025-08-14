В ходе протестов в Сербии пострадали свыше 70 человек

Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа по делу об обрушении навеса 12 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия «Инфраструктура железных дорог» Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.