Почти 200 человек эвакуированы из провинции Мерсин в Турции из-за лесных пожаров

Практически 200 человек, проживающих на территории четырех районов, располагающихся в турецкой провинции Мерсин, были эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом 13 августа сообщила газета Milliyet со ссылкой на представителей местной власти.

Источник: AP 2024

«Из-за [лесного] пожара районы Кыртыл, Имамушаги и Балендиз, район Чамлыджа также были эвакуированы в качестве меры предосторожности. На данный момент эвакуированы 190 человек в 90 домохозяйствах», — приводятся слова губернатора Мерсина Атиллы Тороса.

По его словам, все эвакуированные люди временно будут размещены в общежитиях Силифкинского района. Губернатор уточнил, что на данный момент пострадавших в результате лесных возгораний нет.

Торос сообщил, что в ликвидации пламени задействованы 344 специалиста, 122 единицы наземной техники и девять суден специализированной авиации.

Агентство Associated Press (AP) 27 июля сообщило об эвакуации свыше 1,7 тыс. человек из-за лесных пожаров, вспыхнувших в четвертом по величине городе в Турции — Бурсе. В публикации уточнили, что пламя при ликвидации которого погиб один из задействованных в тушении пожарных, уничтожило свыше 3 тыс. га вокруг города.

