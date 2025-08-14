Почти 200 человек эвакуированы из провинции Мерсин в Турции из-за лесных пожаров

Агентство Associated Press (AP) 27 июля сообщило об эвакуации свыше 1,7 тыс. человек из-за лесных пожаров, вспыхнувших в четвертом по величине городе в Турции — Бурсе. В публикации уточнили, что пламя при ликвидации которого погиб один из задействованных в тушении пожарных, уничтожило свыше 3 тыс. га вокруг города.