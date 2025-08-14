Почти 200 человек эвакуированы из провинции Мерсин в Турции из-за лесных пожаров

«Из-за [лесного] пожара районы Кыртыл, Имамушаги и Балендиз, район Чамлыджа также были эвакуированы в качестве меры предосторожности. На данный момент эвакуированы 190 человек в 90 домохозяйствах», — приводятся слова губернатора Мерсина Атиллы Тороса.
По его словам, все эвакуированные люди временно будут размещены в общежитиях Силифкинского района. Губернатор уточнил, что на данный момент пострадавших в результате лесных возгораний нет.
Торос сообщил, что в ликвидации пламени задействованы 344 специалиста, 122 единицы наземной техники и девять суден специализированной авиации.
Агентство Associated Press (AP) 27 июля сообщило об эвакуации свыше 1,7 тыс. человек из-за лесных пожаров, вспыхнувших в четвертом по величине городе в Турции — Бурсе. В публикации уточнили, что пламя при ликвидации которого погиб один из задействованных в тушении пожарных, уничтожило свыше 3 тыс. га вокруг города.
