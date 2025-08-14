Украина расторгла важное соглашение СНГ, касающееся россиян

Украина приняла решение выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Речь идет о соглашении о взаимодействии стран-участниц СНГ в случае эвакуации граждан из третьих государств при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.