Суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград», признав их опасными для несовершеннолетних. Об этом говорится на сайте суда.
Решение было вынесено еще в октябре прошлого года после жалобы сенатора Маргариты Павловой. Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «Кандидат», «НЕТ Х… Е», «Ч. П. Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ» «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».
Суд удовлетворил заявление и внес перечень песен группы «Ленинград» в список запрещенных к распространению на территории страны, так как их содержание, по мнению суда, негативно влияет на сознание несовершеннолетних, говорится в материалах дела.
4 августа Роскомнадзор проинформировал отечественные интернет-ресурсы, что им нужно ограничить доступ к треку «Тем, кто с нами» в исполнении российских рэп-исполнителей Гуфа, Ноггано и АК-47 из-за того, что в нем содержатся сведения о наркотических и психотропных веществах. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.