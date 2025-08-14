Суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград»

4 августа Роскомнадзор проинформировал отечественные интернет-ресурсы, что им нужно ограничить доступ к треку «Тем, кто с нами» в исполнении российских рэп-исполнителей Гуфа, Ноггано и АК-47 из-за того, что в нем содержатся сведения о наркотических и психотропных веществах. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.