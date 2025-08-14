Ричмонд
На Камчатке трое подростков угнали автомобиль и попали на нем в ДТП

В Петропавловске-Камчатском трое несовершеннолетних подростков угнали автомобиль и попали на нем в аварию.

В Петропавловске-Камчатском трое несовершеннолетних подростков угнали автомобиль и попали на нем в аварию. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа.

«Подростки 13, 14 и 15 лет, обнаружив незапертый автомобиль на улице Красная сопка, сели в него, подобрали ключи из бардачка и совершили поездку по городу», — рассказали в прокуратуре.

На улице Сахалинской один из несовершеннолетних водителей не справился с управлением, в итоге авто съехало в обрыв и перевернулось. Все юноши получили переломы и ссадины.

Ранее сообщалось, что пьяный красноярец на авто протаранил машину ДПС, пытаясь уйти от погони.

