Вучич уехал в командный центр полиции на фоне беспорядков в Сербии

Вучич выступит с обращением к гражданам.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в командный центр полиции для координации действий силовиков — массовые протесты с беспорядками продолжаются в ряде городов страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.
«Призываем всех покинуть улицы, чтобы сохранить порядок и мир в Сербии», — заявил Дачич, отметив, что полиция применяет «минимальные меры принуждения» для защиты правопорядка. Он охарактеризовал происходящее как «чудовищное нападение на государство» и пообещал, что все нападавшие на сотрудников правоохранительных органов будут задержаны в течение 48 часов.
Беспорядки произошли в ночь на 14 августа у офисов Сербской прогрессивной партии в нескольких городах, а массовые выступления студентов и оппозиции с требованием досрочных парламентских выборов охватили Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и другие города. Стычки сопровождаются забрасыванием зданий и полицейских кордонов камнями, палками и пиротехникой.
По данным МВД, в ходе акций протеста на севере страны за последние сутки пострадали почти 70 человек, включая 16 полицейских. Вучич обратится к нации в среду вечером в 23:30 по местному времени (00:30 четверга мск) из здания Министерства внутренних дел, пишет издание «Вечерне новости».