Вучич уехал в командный центр полиции на фоне беспорядков в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в командный центр полиции для координации действий силовиков — массовые протесты с беспорядками продолжаются в ряде городов страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Вучич выступит с обращением к гражданам.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в командный центр полиции для координации действий силовиков — массовые протесты с беспорядками продолжаются в ряде городов страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

«Призываем всех покинуть улицы, чтобы сохранить порядок и мир в Сербии», — заявил Дачич, отметив, что полиция применяет «минимальные меры принуждения» для защиты правопорядка. Он охарактеризовал происходящее как «чудовищное нападение на государство» и пообещал, что все нападавшие на сотрудников правоохранительных органов будут задержаны в течение 48 часов.

Беспорядки произошли в ночь на 14 августа у офисов Сербской прогрессивной партии в нескольких городах, а массовые выступления студентов и оппозиции с требованием досрочных парламентских выборов охватили Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и другие города. Стычки сопровождаются забрасыванием зданий и полицейских кордонов камнями, палками и пиротехникой.

По данным МВД, в ходе акций протеста на севере страны за последние сутки пострадали почти 70 человек, включая 16 полицейских. Вучич обратится к нации в среду вечером в 23:30 по местному времени (00:30 четверга мск) из здания Министерства внутренних дел, пишет издание «Вечерне новости».

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
