Вучич уехал в командный центр полиции на фоне беспорядков в Сербии

«Призываем всех покинуть улицы, чтобы сохранить порядок и мир в Сербии», — заявил Дачич, отметив, что полиция применяет «минимальные меры принуждения» для защиты правопорядка. Он охарактеризовал происходящее как «чудовищное нападение на государство» и пообещал, что все нападавшие на сотрудников правоохранительных органов будут задержаны в течение 48 часов.