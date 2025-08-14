На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков

На территории Камчатского края в среду, 13 августа, зафиксировали 44 афтершока. Их магнитуда составила от 3,5 до 5,5, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Там уточнили, что один из афтершоков ощущался в населенным пунктах силой 2−3 балла.
«За сутки произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались один раз силой 2 до 3 баллов», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что в пунктах временного размещения в краевой столице и Вилючинске находится один человек. Днем ранее их было 30.
Ранее также стало известно о землетрясении в Японии.
