Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане

П. -КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Источник: Спорт РИА Новости

«Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд назначил Алабугину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься туристической деятельностью в течение трех лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти туристов под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту без необходимых разрешений.

Как указали в прокуратуре, проводники не дали туристам времени для акклиматизации на высоте 3300 метров и продолжили восхождение, что привело к трагическим последствиям.

Второго сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они с Алабугиным спустились в базовый лагерь. Остальные восемь участников группы вместе с гидом Андреем Мищенко продолжили путь до высоты 4400 метров, но на обратном пути сорвались с ледового склона.

В результате падения один человек погиб сразу, остальные получили тяжелые травмы. Семь туристов и гид умерли от переохлаждения до прибытия спасателей.

Спасательная операция продолжалась несколько дней в сложных погодных условиях. Удалось эвакуировать только Алабугина и двух туристов, оставшихся в базовом лагере.

Ранее директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, организовавший опасный тур, был осужден на четыре года колонии, но 10 июня 2025 года освобожден условно-досрочно. В отношении погибшего гида Мищенко уголовное производство прекращено.

Восхождение проводилось при официальном запрете посещения вулкана Ключевского. Туристы заплатили за тур в общей сложности около миллиона рублей.

