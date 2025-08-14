Суд вынес наказание гиду за гибель девяти человек на Ключевском вулкане

Гид с Камчатки получил 4,5 года колонии за смерть девяти туристов на вулкане Ключевская Сопка в сентябре 2022 года, сообщает прокуратура региона. Об этом пишет ТАСС.
Суд постановил наказать обвиняемого лишением свободы на четыре года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься туристической деятельностью на три года.
На Ключевской сопке в Камчатском крае погибли девять туристов, совершавших восхождение. Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из 12 человек, включая двух гидов, пыталась покорить вулкан. В результате срыва в связке погибли девять человек, трое выжили, включая гида, который спустился за помощью.