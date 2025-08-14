Американские компании начали готовиться к возвращению в РФ

Среди отраслей, которые в первую очередь заинтересованы в возвращении на российский рынок, он выделил авиационную индустрию, высокотехнологичный сектор, производителей энергетического оборудования и косметики. По его данным, американский бизнес потерял более 300 млрд долларов после ухода из России: основную часть убытков понесли IT и медиа-сегменты, а также потребительский сектор, здравоохранение и финансы. При этом большинство компаний продолжают работать в стране, а покинули рынок лишь те, кто не мог функционировать из-за западных санкций.