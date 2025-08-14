Ричмонд
На Камчатке за гибель девяти человек на вулкане гид осужден на 4,5 года

К тому же, сроком на три года осужденному запрещено заниматься туристической деятельностью.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке по факту гибели девяти человек, которая произошла в сентябре 2022 года на Ключевском вулкане, на четыре с половиной года осужден гид. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, сроком на три года осужденному запрещено заниматься туристической деятельностью.

«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься туристической деятельностью на срок три года», — отмечается в сообщении профильного ведомства.

Как KP.RU писал ранее, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли девять туристов. Согласно одной из версий, во время похода с высоты 30 метров сорвались две связки, в которых шли туристы. На месте погибли пять человек, еще четверо скончались в последующие два дня.