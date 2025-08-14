На Камчатке за гибель девяти человек на вулкане гид осужден на 4,5 года

Как KP.RU писал ранее, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли девять туристов. Согласно одной из версий, во время похода с высоты 30 метров сорвались две связки, в которых шли туристы. На месте погибли пять человек, еще четверо скончались в последующие два дня.