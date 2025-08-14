Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские в момент теракта были без оружия

«Согласно показаниями сотрудника ППС УМВД России по Красногорску, 22.03.2024 он находился на службе, ему поступило указание прибыть для охраны общественного порядка в “Крокус сити холл”, где проходил концерт рок-группы “Пикник”. По устному указанию командира они с напарником сдали служебное оружие в комнату хранения оружия (КХО). Им не назвали причину, по которой необходимо было сдать табельное оружие. Подъехав в “Крокус” около 17 часов 45 минут они подошли ко входу в сам зал “Крокус сити холл”, где их встретил старший охраны и спросил есть ли у них оружие, они ответили, что оружия у них нет», — сказано в материалах допроса одного из полицейских, который привлечен к делу в качестве свидетеля.