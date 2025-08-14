Гиду назначили 4,5 года колонии за гибель девяти туристов на Ключевской сопке

Напомним, трагедия с туристами при восхождении на вулкан на Камчатке произошла 3 сентября 2022 года. Один турист погиб, сорвавшись в пропасть. Ещё семь человек и проводник Андрей Мищенко скончались от переохлаждения. По данным следствия, маршрут не был согласован, также отсутствовали необходимые разрешения. Директор турфирмы получил в ноябре 2023 года четыре года, но летом 2025 года вышел условно-досрочно.