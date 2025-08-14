Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гиду назначили 4,5 года колонии за гибель девяти туристов на Ключевской сопке

На Камчатке вынесли приговор по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка. Усть-Камчатский районный суд признал гида Ивана Алабугина виновным по части 3 статьи 238 УК — оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть.

Источник: Life.ru

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, он получил 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили работать с туристами в течение трёх лет. Сам подсудимый вину не признал.

Суд над гидом по делу о гибели людей при восхождении на Ключевскую сопку. Видео © Telegram / Прокуратура Камчатского края.

Напомним, трагедия с туристами при восхождении на вулкан на Камчатке произошла 3 сентября 2022 года. Один турист погиб, сорвавшись в пропасть. Ещё семь человек и проводник Андрей Мищенко скончались от переохлаждения. По данным следствия, маршрут не был согласован, также отсутствовали необходимые разрешения. Директор турфирмы получил в ноябре 2023 года четыре года, но летом 2025 года вышел условно-досрочно.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше