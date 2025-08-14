Улицы Сербии превратились в поле боя: протестующие против полиции

Президент Сербии Александр Вучич посетил митинг своих сторонников у здания администрации в Белграде, чтобы выразить им поддержку. Как сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич, глава Сербии также приехал в оперативный центр полиции. Министр пообещал, что все нападавшие на сотрудников правоохранительных органов будут задержаны в течение 48 часов.