Улицы Сербии превратились в поле боя: протестующие против полиции

В ряде городов Сербии проходят студенческие акции протеста, сопровождающиеся столкновениями между различными группами населения. По имеющимся данным, местные жители сумели прорвать полицейские кордоны, после чего на улицах произошли конфликты с неизвестными лицами, появившимися в масках и вооруженными бейсбольными битами. Ситуация усугубляется использованием пиротехнических средств, которыми стреляют в собравшихся людей. Подробнее о протестах в Сербии — в материале URA.RU.

В ходе протестов за последние сутки пострадали почти 70 человек.

Где и почему происходят протесты?

Основные очаги беспорядков зафиксированы на улицах, где располагаются офисы Сербской прогрессивной партии. Кроме того, сообщения о массовых волнениях поступают из Белграда, Ниша, Кралево, Крагуеваца, Горнего Милановаца и Ягодины. Студенты и представители оппозиции требуют проведения досрочных парламентских выборов.

Раненые.

В городе Нови-Сад были зафиксированы случаи получения ранений среди сотрудников правоохранительных органов: пострадали 16 полицейских, а также пятеро представителей специального подразделения «Кобра». Министр внутренних дел Ивица Дачич охарактеризовал эти события как «чудовищной атакой на государство». В ходе акций протеста за последние сутки пострадали почти 70 человек.

Реакция властей.

Президент Сербии Александр Вучич посетил митинг своих сторонников у здания администрации в Белграде, чтобы выразить им поддержку. Как сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич, глава Сербии также приехал в оперативный центр полиции. Министр пообещал, что все нападавшие на сотрудников правоохранительных органов будут задержаны в течение 48 часов.

