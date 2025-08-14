Ричмонд
Полицейские на концерте «Пикника» остались без оружия во время теракта

Два сотрудника полиции, обеспечивавшие порядок во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», находились без оружия в момент нападения.

Два сотрудника полиции, обеспечивавшие порядок во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», находились без оружия в момент нападения. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.

По показаниям одного из полицейских, 22 марта 2024 года он получил приказ прибыть на охрану общественного порядка в концертный зал. Однако по устному распоряжению командира они с напарником сдали табельное оружие в комнату хранения, не получив объяснений причин. Прибыв около 17:45, они подтвердили старшему охраны отсутствие оружия.

Сотрудники разделились по входам: один занял позицию у первого входа, второй — у второго. Во время теракта первый вместе с посетителями покинул здание и сообщил о случившемся начальству, затем направился в отдел полиции за помощью. Второй полицейский спрятался в комнате охраны.

Теракт произошёл 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске: злоумышленники открыли огонь из автоматов и подожгли зал. По данным Следственного комитета, число погибших составило 149 человек.

До этого сообщалось, что организаторы концерта «Пикника» не уведомили вовремя полицию о его проведении в «Крокусе».