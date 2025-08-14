Полицейские на концерте «Пикника» остались без оружия во время теракта

Сотрудники разделились по входам: один занял позицию у первого входа, второй — у второго. Во время теракта первый вместе с посетителями покинул здание и сообщил о случившемся начальству, затем направился в отдел полиции за помощью. Второй полицейский спрятался в комнате охраны.