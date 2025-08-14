В Вене после ночной погони со стрельбой полиция задержала гражданина России

Полицейские в Вене задержали 28-летнего гражданина РФ, за которым вели ночную погоню после совершённых им нарушений за рулём, сообщило управление полиции австрийской столицы.
Сотрудники правопорядка патрулировали район Бригиттенау и заметили автомобиль, проигнорировавший запрет на движение в Леопольдштадте. Водитель транспортного средства также создал помеху для движения машины скорой помощи с включёнными спецсигналами.
Полицейские попросили водителя остановиться, вместо чего он попытался скрыться. По данным сотрудников правопорядка, во время погони мужчина совершил множество административных нарушений.
Он превысил скорость, неоднократно проезжал на красный свет и вынуждал других участников движения резко тормозить или перестраиваться. Водитель также направил автомобиль на встречную патрульную машину, заставив полицейских уйти от столкновения.
В районе Кагранер он покинул автомобиль и попытался уйти пешком. В машине осталась его 32-летняя женщина, которая ехала с ним. В ходе преследования полицейские сделали предупредительные выстрелы.
Нарушителя удалось задержать. При обыске у него обнаружили наркотические вещества. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения и имеет неоплаченные штрафы.
Задержанного обвинили в попытке сопротивления полиции, покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, создании угрозы жизни и нарушении ПДД. Его арестовали.
