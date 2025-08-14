В Вене после ночной погони со стрельбой полиция задержала гражданина России

Напомним, в конце мая в немецком городе Мангейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) задержали 27-летнего местного жителя, угнавшего свой автомобиль, который у него ранее украли в Румынии. Мужчина нашёл транспортное средство по геолокации. Он не стал обращаться в полицию, а самостоятельно отправился за машиной в Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).