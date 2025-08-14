Politico раскрыло обещания Трампа по поводу безопасности Украины

Трамп обещал Украине гарантии безопасности, но без усилий НАТО.
Обеспечить Украине гарантии безопасности пообещал президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами, но только если для прекращения огня не будет задействовано НАТО. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на собственные источники.
«Трамп подчеркнул: США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине “средств сдерживания” при условии достижения договоренности о прекращении огня с Россией. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, а обсуждение касалось “более широкой концепции”, — пояснили источники Politico.
Заявления прозвучали на фоне обсуждений возможных путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной и роли США в этих процессах. Американский лидер ранее заявлял, что относится к России с уважением, но если достичь мирного соглашения не получится, то он готов прибегнуть к жестким мерам.