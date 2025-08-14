Politico раскрыло обещания Трампа по поводу безопасности Украины

Заявления прозвучали на фоне обсуждений возможных путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной и роли США в этих процессах. Американский лидер ранее заявлял, что относится к России с уважением, но если достичь мирного соглашения не получится, то он готов прибегнуть к жестким мерам.