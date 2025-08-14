Чехия профинансировала для Украины 1 млн снарядов через схему с третьими странами

В 2024 году по этой же программе Украина получила 1,5 миллиона снарядов. Согласно данным чешских СМИ, в 2025 году планируется поставить Киеву 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. Чешская инициатива по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах за счет западных государств выдвинута после 24 февраля 2022 года и получила поддержку около 20 стран.