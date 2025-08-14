Ричмонд
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — говорится в сообщении.

Спасатели тушат возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

