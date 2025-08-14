Убийство новорожденного раскрыто в Приморье

Младенец появился на свет в многодетной семье, проживающей в селе Камень-Рыболов. В семье уже воспитываются дети 2014, 2020 и 2024 годов рождения. 3 июня 2025 года мать родила очередного ребёнка, это произошло дома в ванной. Женщина задушила новорожденного, завернув малыша в одеяло и закрыв ему лицо. Затем она завернула тело в полиэтиленовый пакет, убедилась, что младенец не подаёт признаков жизни, и сообщила мужу, что якобы родила мёртвого мальчика, попросив выбросить труп в реку.