Убийство новорожденного раскрыто в Приморье

Младенец появился на свет в многодетной семье, проживающей в селе Камень-Рыболов. В семье уже воспитываются дети 2014, 2020 и 2024 годов рождения. 3 июня 2025 года мать родила очередного ребёнка, это произошло дома в ванной. Женщина задушила новорожденного, завернув малыша в одеяло и закрыв ему лицо. Затем она завернула тело в полиэтиленовый пакет, убедилась, что младенец не подаёт признаков жизни, и сообщила мужу, что якобы родила мёртвого мальчика, попросив выбросить труп в реку.
Мужчина поверил супруге и просьбу исполнил.
В ходе экспертизы удалось установить, что ДНК убитого младенца совпадает с ДНК новорожденной девочки, которую подбросили в подъезд одного из домов в селе Черниговка в 2021 году. Малышку уже удочерили.
Мать призналась в содеянном, пояснив, что мотивом её действий было тяжёлое материальное положение семьи. Ей предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребёнка. Также по инициативе следственного управления в органы опеки и попечительства подано ходатайство о лишении супругов родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.
Тем временем МВД РФ объявило награду в миллион рублей за помощь в раскрытии убийства новорожденного на Камчатке. Мёртвого мальчика нашли на мусорном полигоне Петропавловска-Камчатского в марте 2024 года. Согласно заключению экспертизы, малыш родился доношенным и живым, умер от переохлаждения. Личность убийцы, которой, скорее всего, является мать новорожденного, до сих пор не установлена.