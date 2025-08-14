Гиду на Камчатке дали 4,5 года за гибель девяти человек на Ключевском вулкане

Девять туристов и два гида начали восхождение на вулкан 2 сентября 2022 года с высоты 3,3 тысячи метров. Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли, второй гид сломал ногу, еще один турист находился без сознания.