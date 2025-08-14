Гиду на Камчатке дали 4,5 года за гибель девяти человек на Ключевском вулкане

На Камчатке суд приговорил гида к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за гибель девяти человек на Ключевском вулкане в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Уточняется, что осужденному также запрещено заниматься туристической деятельностью в течение трех лет. Следствие установило, что директор туристической компании организовал восхождение на вулкан, наняв двух гидов, не имевших необходимых полномочий и квалификации для сопровождения группы на маршруте особой категории сложности.
Во время спуска с высоты 4400 метров сорвались участники восхождения, в результате чего восемь туристов и один гид погибли.
В ноябре 2023 года директор фирмы был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Производство в отношении второго гида было прекращено в связи с его смертью, говорится в сообщении.
Девять туристов и два гида начали восхождение на вулкан 2 сентября 2022 года с высоты 3,3 тысячи метров. Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли, второй гид сломал ногу, еще один турист находился без сознания.