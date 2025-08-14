Главный русофоб США испугался встречи с Путиным: чем известен американский сенатор Линдси Грэм*

Линдси Грэм* оказался грозным на словах, а не на деле.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который славится своими громкими русофобскими и антироссийскими заявлениями, отказался сопровождать на предстоящий саммит президента США и своего партийного босса Дональда Трампа из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Чего испугался Грэм, и как из защитника американских пилотов, балующихся наркотиками, он стал циничным политиком — в материале URA.RU.
Обшарпанная бильярдная стала местом, где рос будущий сенатор Линдси Грэм*Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Бедное детство Грэма.
Линдси Грэм появился на свет 9 июля 1955 года в крошечном городке Сентрал (Южная Каролина), где проживало меньше шести тысяч человек. Его родители содержали бар и бильярдную, а семья ютилась в одной комнате. Бытовые условия оставляли желать лучшего — туалетом пользовались вместе с посетителями заведения, а воду для мытья нагревали на плите.
Несмотря на трудности, Грэм сумел поступить в Южно-Каролинский университет, где изучал психологию. В студенческие годы он пережил тяжелую утрату: сначала умерла его мать, а спустя чуть больше года от сердечного приступа скончался отец. В 21 год Линдси стал опекуном своей младшей сестры Дарлин, которой тогда было всего 13.
Участвуя в судебных процессах, Грэм* ощутил страсть к публичным выступлениямФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Адвокат дьявола» увлекся политикой.
В 1977 году Грэм стал первым в своей семье, кто получил высшее образование. Он продолжил обучение в юридической школе и в 1981 году стал доктором права. В своей автобиографии «Моя история» он признался, что уже тогда почувствовал вкус к публичным выступлениям.
«Судебный процесс — как театральная постановка. Ты и драматург, и режиссер, и главный актер. Кажется, я создан для этого», — признавался Грэм.
В 1980-х Грэм работал военным адвокатом, защищая летчиков ВВС США, которых уличили в употреблении марихуаны. Тогда же он увлекся политикой, став сторонником Рональда Рейгана. Командировка на базу в Западной Германии в 1984 году окончательно сформировала его «ястребиные» взгляды на международные отношения.
Антироссийская риторика Линси Грэма* остается неизменным на протяжении последних 15 летФото: Brett Flashnick/U.S. Senate Photo Office.
Как Грэм скатился до главного ненавистника России.
На протяжении последних 15 лет американский сенатор Линдси Грэм сохраняет последовательно жесткую позицию в отношении России. В то время как по другим вопросам его взгляды могли меняться, антироссийская риторика остается неизменной.
В 2013 году Грэм призвал США бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи. Поводом стало предоставление Россией убежища бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, раскрывшему данные о масштабной слежке американских спецслужб.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году сенатор потребовал заморозить зарубежные активы российских чиновников и исключить Россию из «Большой восьмерки» и G20. А когда в сентябре того же года было подписано Минское соглашение о прекращении огня на Донбассе, Грэм обвинил администрацию Барака Обамы в «предательстве Украины», утверждая, что Америка не оказала должной поддержки Киеву в противостоянии с Россией.
Такая последовательная антироссийская позиция сделала Грэма одним из главных русофобов в американском политическом истеблишменте. Его заявления регулярно вызывают резкую реакцию российских властей.
Сенатор Грэм испугался встречи с Путиным.
Как утверждает телеканал CNN, переговоры Путина и Трампа на Аляске состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Журналисты из пула Белого дома поинтересовались у отъявленного русофоба, поедет ли он сопровождать на саммит Трампа. И в ответ Грэм признался, что боится ехать, поскольку его могут похитить.
«Не поеду. Боюсь, что Путин заберет меня с собой в РФ», — заявил Грэм ошарашенным журналистам.
Такая трусость и малодушие вызвали волну насмешек в соцсетях. Многие отмечают контраст между агрессивной риторикой и неожиданной осторожностью сенатора.
Ранее сенатор, включенный в России в список экстремистов и террористов, позволял себе резкие высказывания в адрес российского президента. В частности, он советовал Путину «спросить у иранского лидера Хаменеи», чем заканчивается игнорирование американских ультиматумов — намекая на требование США прекратить боевые действия на Украине за 50 дней.
*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.