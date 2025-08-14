Главный русофоб США испугался встречи с Путиным: чем известен американский сенатор Линдси Грэм*

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году сенатор потребовал заморозить зарубежные активы российских чиновников и исключить Россию из «Большой восьмерки» и G20. А когда в сентябре того же года было подписано Минское соглашение о прекращении огня на Донбассе, Грэм обвинил администрацию Барака Обамы в «предательстве Украины», утверждая, что Америка не оказала должной поддержки Киеву в противостоянии с Россией.