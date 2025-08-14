Ричмонд
Хабаровская колдунья потребовала у пенсионерки 300 тысяч за «снятие порчи»

Женщина подошла к пенсионерке на улице и предложила помощь необычным способом.

Источник: Соцсети

В Хабаровске Индустриальный районный суд вынес приговор 36-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

В мае 2025 года подсудимая заметила пенсионерку на улице Краснореченской и предложила ей «снятие порчи». Для проведения обряда понадобились фотография, деньги и золотые украшения потерпевшей, которые колдунья поместила в черный носок.

Во время «обрядов» она подменила носок потерпевшей на заранее подготовленный с обычными камнями и строго запретила заглядывать внутрь. После возвращения домой пенсионерка обнаружила пропажу своих ценностей.

В ходе расследования женщина признала вину и вернула всё похищенное. Суд приговорил её к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.