Пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул после налёта БПЛА

На Волгоградском нефтеперерабатывающем предприятии вспыхнул крупный пожар после налёта украинских беспилотников. О массированной атаке БПЛА сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — цитирует губернатора канал регионального правительства в Telegram.

Сейчас на месте работают пожарные службы, которые борются с огнём. В администрации уточнили, что, по предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее в целях обеспечения безопасности полётов в воздушной гавани Волгограда ввели ограничения на полёты. Кроме этого аналогичные меры для воздушных судов ввели в аэропорту Саратова (Гагарин).

