Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область, на НПЗ возник пожар

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Однако в результате падения сбитого дрона произошли возгорание и утечка нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Атака беспилотников на Волгоградскую область произошла ночью.

«Ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — приводится сообщение Бочарова в telegram-канале администрации Волгоградской области.

По его словам, пожарные службы оперативно начали тушить пламя. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее силы ПВО уже отражали массированную атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Тогда из-за падения обломков были повреждены линии электропередачи и возникли возгорания сухой травы, а также пожар в техническом здании станции Арчеда.

