На НПЗ в Волгоградской области после атаки украинских БПЛА вспыхнул пожар

ВСУ сегодняшней ночью пытались атаковать Волгоградскую область. Обломки сбитых беспилотников упали на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего там произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны был отражена массированная атака БПЛА на Волгоградскую область. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — приводит администрация региона слова губернатора в телеграм-канале.
Бочаров отметил, что пожарные оперативно выехали на выезд и приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропорту Волгограда.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.