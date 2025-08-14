Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На НПЗ в Волгоградской области после атаки украинских БПЛА вспыхнул пожар

ВСУ сегодняшней ночью пытались атаковать Волгоградскую область.

ВСУ сегодняшней ночью пытались атаковать Волгоградскую область. Обломки сбитых беспилотников упали на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего там произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны был отражена массированная атака БПЛА на Волгоградскую область. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — приводит администрация региона слова губернатора в телеграм-канале.

Бочаров отметил, что пожарные оперативно выехали на выезд и приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропорту Волгограда.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше