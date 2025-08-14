Ричмонд
Российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив подразделение

Гвардии старший сержант Олег Батырев предотвратил атаку украинского FPV-дрона, сбив его из стрелкового оружия и защитив российское подразделение от возможных потерь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащий сбил приближающийся квадрокоптер из стрелкового оружия (архивное фото).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский боец помог уничтожить диверсантов ВСУ.

«В ходе боевого дежурства гвардии старший сержант Олег Батырев обнаружил приближающийся к позициям российских войск FPV-дрон украинских боевиков. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата Батырев получил приказ на его уничтожение. Открыв прицельный огонь из стрелкового оружия, он поразил дрон-камикадзе, который детонировал в воздухе, не успев приблизиться к российским позициям. Это позволило избежать возможных потерь в личном составе и технике», — рассказали в ведомстве.

Также Минобороны России сообщило о подвиге ефрейтора Дмитрия Зималюкина, который выполнял задачу по доставке боеприпасов и провизии. При приближении к линии боевого соприкосновения его автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Благодаря умелому маневрированию на сложной местности Зималюкин избежал прямого попадания, хотя детонация после падения дрона вывела транспортное средство из строя. Проведя оперативный ремонт, ефрейтор смог своевременно доставить груз подразделениям. В военном ведомстве подчеркнули, что смелость и профессионализм Зималюкина способствовали успешному выполнению боевых задач.