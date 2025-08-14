Российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив подразделение

«В ходе боевого дежурства гвардии старший сержант Олег Батырев обнаружил приближающийся к позициям российских войск FPV-дрон украинских боевиков. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата Батырев получил приказ на его уничтожение. Открыв прицельный огонь из стрелкового оружия, он поразил дрон-камикадзе, который детонировал в воздухе, не успев приблизиться к российским позициям. Это позволило избежать возможных потерь в личном составе и технике», — рассказали в ведомстве.