Российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив подразделение

Военнослужащий сбил приближающийся квадрокоптер из стрелкового оружия (архивное фото).
Гвардии старший сержант Олег Батырев предотвратил атаку украинского FPV-дрона, сбив его из стрелкового оружия и защитив российское подразделение от возможных потерь. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе боевого дежурства гвардии старший сержант Олег Батырев обнаружил приближающийся к позициям российских войск FPV-дрон украинских боевиков. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата Батырев получил приказ на его уничтожение. Открыв прицельный огонь из стрелкового оружия, он поразил дрон-камикадзе, который детонировал в воздухе, не успев приблизиться к российским позициям. Это позволило избежать возможных потерь в личном составе и технике», — рассказали в ведомстве.
Также Минобороны России сообщило о подвиге ефрейтора Дмитрия Зималюкина, который выполнял задачу по доставке боеприпасов и провизии. При приближении к линии боевого соприкосновения его автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Благодаря умелому маневрированию на сложной местности Зималюкин избежал прямого попадания, хотя детонация после падения дрона вывела транспортное средство из строя. Проведя оперативный ремонт, ефрейтор смог своевременно доставить груз подразделениям. В военном ведомстве подчеркнули, что смелость и профессионализм Зималюкина способствовали успешному выполнению боевых задач.