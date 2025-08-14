Рабочих засыпало грунтом при ремонте водопровода в Рудном

Информацию о произошедшем изданию подтвердили в ДЧС Костанайской области. Как сообщили в ведомстве, мужчины являются работниками ТОО «Рудненский водоканал». ЧП произошло по ул. Калинина.
«При проведении аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе произошло частичное оседание грунта. В результате двое работников получили травмы. Оперативными и скоординированными действиями ДЧС и оперативно-спасательного отряда пострадавшие были спасены и доставлены в Рудненскую многопрофильную больницу», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, второго — стабильное.