Рабочих засыпало грунтом при ремонте водопровода в Рудном

«При проведении аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе произошло частичное оседание грунта. В результате двое работников получили травмы. Оперативными и скоординированными действиями ДЧС и оперативно-спасательного отряда пострадавшие были спасены и доставлены в Рудненскую многопрофильную больницу», — сообщили в ведомстве.